СИЗО провело ярмарку вакансий и подготовилось к выборам

Сразу в двух важных мероприятиях приняли участие сотрудники СИЗО.

Председатель Избирательной комиссии Орловской области Лилия Пиняева провела встречу с представителями следственного изолятора №1 города Орла. Как пояснили в пресс-службе облизбиркома, речь шла о подготовке к предстоящим выборам. Напомним, в сентябре жителям региона предстоит избрать депутатов Госдумы и Орловского облсовета. Выборы традиционно проходят и на территории СИЗО, где территориальной избирательной комиссией Советского района образован избирательный участок №747. Право голоса имеют те, кто содержится в данном учреждении, ожидая суда или вступления приговора в силу.

«В ходе встречи обсуждались вопросы подготовки помещения для голосования избирательного участка, оснащения необходимым технологическим оборудованием, средствами индивидуальной защиты для членов участковой избирательной комиссии и избирателей ввиду напряженной санитарно-эпидемиологической обстановки, включая организацию пункта температурного контроля», — пояснили в облизбиркоме.

Кроме того, сотрудники СИЗО приняли участие ярмарке вакансий, организованной на базе Центра занятости населения Советского района города Орла. Как рассказали в пресс-службе УФИН, в этом мероприятия участвовал заместитель начальника следственного изолятора Александр Афонин и сотрудники отдела кадров.

«Всем заинтересованным гражданам, обратившимся к сотрудникам СИЗО-1, рассказали об уголовно-исполнительной системе в целом, условиях поступления на службу и наличии вакантных рабочих мест, специфике службы, — пояснили в пресс-службе регионального управления ФСИН. — Также сотрудники кадрового аппарата СИЗО-1 рассказали о социальных гарантиях и компенсациях сотрудникам и членам их семей, преимуществах прохождения службы, перспективах карьерного роста, возможности получения высшего образования. Все желающие смогли получить информационные материалы и контактные данные кадровой службы учреждения».

ИА «Орелград»