В «колонии Навального» под Орлом нашли альтернативу Олимпиаде

Заключенные Нарышкинской колонии разыграли награды в разных видах спорта.

Как сообщает пресс-служба управления ФСИН России по Орловской области, в исправительной колонии общего режима № 5, расположенной в поселке Нарышкино Урицкого района, решили провести летнюю Спартакиаду среди осужденных. Напомним, именно в этой колонии три с половиной года провел Олег Навальной, родной брат Алексея Навального, осужденный по делу о хищении средств у компании «Ив Роше».

Олег Навальный давно уже вышел на свободы, поэтому среди участников Спартакиады его нет. Кстати, в управлении ФСИН уточнили, что Спартакиада приурочена к летним Олимпийским играм, проходящим сейчас в Токио, и будет проведена в несколько этапов. В ее рамках осужденным предложено посостязаться в различных видах спорта. Так, уже проведены соревнования по гиревому спорту, бегу на 100 и 3000 метров, прыжкам в длину, дартсу, настольному теннису и бадминтону.

«В соревнованиях принимают участие все желающие, — подчеркнули в УФСИН. — Участники Спартакиады показывают достойный уровень физической подготовки, проявляют максимум упорства, силы и выносливости. Итоги будут подведены по результатам всех соревнований по завершению последнего этапа летней Спартакиады». В ведомстве добавили, что все соревнования проводятся с соблюдением необходимых санитарно-эпидемиологических требований.

ИА «Орелград»