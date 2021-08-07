В «колонии Навального» под Орлом нашли альтернативу Олимпиаде

7.8.2021 | 18:30 Новости, Общество

Заключенные Нарышкинской колонии разыграли награды в разных видах спорта.

Как сообщает пресс-служба управления ФСИН России по Орловской области, в исправительной колонии общего режима № 5, расположенной в поселке Нарышкино Урицкого района, решили провести летнюю Спартакиаду среди осужденных. Напомним, именно в этой колонии три с половиной года провел Олег Навальной, родной брат Алексея Навального, осужденный по делу о хищении средств у компании «Ив Роше».

Олег Навальный давно уже вышел на свободы, поэтому среди участников Спартакиады его нет. Кстати, в управлении ФСИН уточнили, что Спартакиада приурочена к летним Олимпийским играм, проходящим сейчас в Токио, и будет проведена в несколько этапов. В ее рамках осужденным предложено посостязаться в различных видах спорта. Так, уже проведены соревнования по гиревому спорту, бегу на 100 и 3000 метров, прыжкам в длину, дартсу, настольному теннису и бадминтону.

«В соревнованиях принимают участие все желающие, — подчеркнули в УФСИН. — Участники Спартакиады показывают достойный уровень физической подготовки, проявляют максимум упорства, силы и выносливости. Итоги будут подведены по результатам всех соревнований по завершению последнего этапа летней Спартакиады». В ведомстве добавили, что все соревнования проводятся с соблюдением необходимых санитарно-эпидемиологических требований.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2021 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования