В Орле будут взимать плату за вред дорогам

Размеры потенциального ущерба утвердил мэр Орла Юрий Парахин.

Мэр Орла Юрий Парахин издал постановление «Об определении размера вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами при движении по автомобильным дорогам общего пользования местного значения на территории города». Он же наделил управление городского хозяйства и транспорта полномочиями по осуществлению расчетов — начислению и взиманию платы. Деньги, полученные за проезд грузовиков и другой тяжелой техники по городским улицам, в полном объеме будут зачисляться в муниципальный бюджет.

Мэр также поручил управлению городского хозяйства и транспорта организовать выдачу специальных разрешений и согласований владельцам и пользователям автомобильного транспорта, перевозящего опасные, тяжеловесные и крупногабаритные грузы по дорогам общего пользования местного значения на территории областной столицы. Добавим, что в последний раз подобные тарифы вводились в Орле в 2015 году, а в 2017 году они были немного скорректированы. Теперь предыдущие документы признаны утратившими силу.

Что касается конкретно тарифов, то их предусмотрено два вида. В первом случае размер вреда дорогам рассчитан по уровню превышения допустимых осевых нагрузок на ось транспортного средства – в процентах. Например, при превышении указанных нагрузок на 2-3 процента размер вреда составляет 1350 рублей на каждые 100 километров, это минимальный тариф.

Максимальный предусмотрен для превышения нагрузки на 59-60 процентов. В этом случае плата составит 12 365 рублей за 100 км. Если нагрузка превышает 60 процентов, то расчет производится уже не по муниципальным расценкам, а по методике, утвержденной федеральными властями.

Второй вариант расчета размера вреда местным дорогам зависит от превышения допустимой для автомобильной дороги массы конкретного транспортного средства. Как и в предыдущем случае, расчет производится в процентах. Минимальный тариф предусмотрен для превышения допустимой массы на 2-3 процента. Размер вреда при таких параметрах составляет 7611 рублей на 100 километров. При превышении массы от 59 процентов включительно до 60 процентов вред составит 14 643 рубля на 100 км. Все, что сверх этого, также будет рассчитываться по федеральным формулам.

ИА «Орелград»