«Фасовщик» из Орла получил 8 лет колонии

Молодой человек был осужден за попытку незаконного заработка.

Вступил в законную силу обвинительный приговор Заводского районного суда города Орла, вынесенный судом первой инстанции еще в мае этого года. Местный житель был признан виновным в совершении нескольких преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Действовал он в составе организованной группы лиц, правда, с подельниками связывался дистанционно и настоящих их имен не знал. В группе строго соблюдались правила конспирации.

Орловец попал в нее через «интернет-магазин», который нашел на одном из телеграм-каналов. Этот «магазин» занимался продажей наркотиков дистанционным способом, а также предлагал работу тем, кто был готов преступить закон и ввязаться в этот грязный бизнес. Орловца не смутило то, что ему предстояло продавать наркотики. Он связался с диспетчером данного «магазина» и устроился на «работу». Сбыт «зелья» осуществлялся через тайники-«закладки».

Подсудимому предложили вступить в организованную группу в роли «мелкооптового фасовщика-закладчика», на что он ответил согласием. Его детально проинструктировали и обучили, после чего он начал «трудиться». Более того, орловец настолько этим увлекся, что начал искать помощников и даже «приискал нового участника, которому путем личного общения предложил войти в состав организованной группы в роли «мелкооптового фасовщика-закладчика». Тем самым он хотел увеличить собственный доход.

Его роль и роль его подельника заключалась в получении оптовых партий наркотика, присланных в Орел, дальнейшей их фасовке и закладке мелких розничных партий в другие тайники. Эта схема давно хорошо известна правоохранителям, которые наблюдают за тайниками и ловят наркодельцов с поличным. Так и произошло в данном случае. Подсудимый был задержан сразу после того, как заложил в тайник сверток с наркотиком общей массой 1,45 грамма. Закон такой размер определяет как крупный.

При личном осмотре у него в сумке было обнаружено еще несколько десятков свертков, в которых находились наркотические средства общей массой общей массой 15,93 грамма. Словом, это было «зелье», расфасованное в удобную для сбыта упаковку. Суд по достоинству оценил усилия «фасовщика» и назначил ему наказание в виде лишения свободы на 8 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

ИА «Орелград»