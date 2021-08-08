Каждый десятый орловец недоволен качеством дистанционных продаж

Роспотребнадзор обобщил практику рассмотрения жалоб орловцев.

Как сообщает управление Роспотребнадзора по Орловской области, в первой половине текущего года в это ведомство поступило 805 обращений граждан по вопросам защиты прав потребителей. Для сравнения, годом ранее было зарегистрировано 1121 такое обращение. Подавляющее большинство из них поступают в письменном виде. Как отмечают в ведомстве, почти 43 процента подобных писем оказались жалобами в сфере розничной торговли. На нарушения условий купли-продажи в этом году пожаловалось 356 орловцев.

«В сегменте розничной торговли 65 процентов составили обращения, связанные с приобретением непродовольственных товаров, из них 14 процентов – это жалобы на дистанционную продажу товаров, — сообщает орловский Роспотребнадзор. — Наибольшее количество обращений поступило на ненадлежащее качество товара, несоответствие приобретенного товара дистанционным способом произведенному заказу, нарушение условий поставки товара, в том числе сроков его передачи».

На втором по популярности месте расположились жалобы на услуги ЖКХ, которых за полгода поступило 134. В этом сегменте орловцы, в основном, жаловались на низкое качество коммунальных услуг, причем большое количество жалоб поступило на качество услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами. Недовольны орловцы и высоким уровнем тарифов в ЖКХ и несоблюдением сроков исполнения работ.

«Также потребителей интересовали вопросы порядка осуществления возврата денежных средств при расторжении договора об оказании туристских услуг, при переносе зрелищных мероприятий, а также законности увеличения оплаты в общественном транспорте города Орла и ее изменения в зависимости от способа оплаты», — добавили в Роспотребнадзоре.

Добавим, что 8,2 процента жалоб были связаны с услугами связи, 5 процентов — с финансовыми услугами, 4,5 процента – со сферой бытового обслуживания населения и 3,9 процента – с оказанием медицинских услуг. В Роспотребнадзоре подчеркнули, что в большинстве случаев заявителям были даны необходимые разъяснения и рекомендации. Кроме того, часть письменных обращений была направлена на рассмотрение в другие компетентные органы.

ИА «Орелград»