В мценских детсадах ввели потолки зарплат

Власти Мценска утвердили предельные ограничения на доходы руководителей.

Администрация орловского райцентра Мценск издала постановление об утверждении размера предельного соотношения среднемесячной заработной платы в бюджетных муниципальных учреждениях. Речь идет о заработке руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров местных детсадов и школ, учреждений дополнительного образования детей и учреждений культуры. Для высших должностных лиц власти ввели предел, выше которого поднимать оклад запрещено.

Грубо говоря, установлено максимально возможное соотношение кратности окладов начальников и среднемесячной заработной платы работников указанных учреждений. Подобная градация, например, в Орле уже несколько лет действует для муниципальных унитарных предприятий. Согласно постановлению администрации Мценска, средняя зарплата заведующих детскими садами не может превышать три среднемесячные зарплаты рядовых работников в учреждениях с численностью воспитанников от 250 до 500 человек. Для детсадов с численностью до 250 воспитанников коэффициент кратности составляет 2,5.

Директора школ, в которых обучается свыше 1000 детей, не вправе получать среднюю зарплату, превышающую средний заработок простых учителей более чем в 3,5 раза. Для школ поменьше коэффициенты кратности варьируются от 2 до 3 в зависимости от числа учеников.

Максимальный коэффициент введен для руководителей муниципальных учреждений дополнительного образования, в которых насчитывается свыше 1000 учащихся. Заработок такого начальника может в 4 раза превышать среднюю зарплату его подчиненных.

ИА «Орелград»