Орловцев поманили деньгами в «команду вежливых людей»

Жителям региона предложили послужить Родине в мирное время.

Военный комиссариат Орловской области объявил о проведении набора граждан для заключения контракта о пребывании в мобилизационном резерве Минобороны РФ «Барс». В соответствующем рекламном буклете данный проект позиционируется как «команда вежливых людей». Как следует из официального сообщения, контракт заключается сроком на три года. Приоритет будет отдан бывшим военнослужащим, представителям казачества, работникам частных охранных организаций, членам спортивных клубов и прочим гражданам, принимающим активное участие в военно-патриотических клубах.

«Служба в резерве в мирное время подразумевает регулярное участие в военных сборах — тренировочных занятиях, — говорится в объявлении о наборе. — Программа обучения по военно-учетным специальностям включает теоретический курс занятий, тренировку на тренажерах, курс практического вождения на военной технике (танк, БМП, БТР), курс экстремального вождения, выполнение стрельб из стрелкового оружия, танка, БМП, БТР, участие в военных парадах».

«Барс» предлагает довольно широкий список социальных гарантий и льгот, включая ежегодное бесплатное медобследование, лечение и обеспечение лекарствами, бесплатное трехразовое питание по месту несения военной службы, страхование жизни и здоровья за счет федерального бюджета, бесплатное обеспечение обмундированием на весь период службы в резерве и бесплатный проезд к месту проведения военных сборов и обратно.

Предусмотрено и денежное довольствие. Так, для офицеров за трое суток пребывания на тренировочных занятиях оно составляет до 10 тысяч рублей, сержантов и солдат — до 5 тысяч рублей. За 30 суток пребывания на военных сборах офицеру положено от 30 до 75 тысяч рублей, сержанту и солдату — от 10 до 25 тысяч. Чтобы поступить на службу в резерве, необходимо сделать пять шагов: обратиться в военкомат по месту жительства, сдать тесты на профпригодность, пройти медкомиссию, сдать нормативы по физподготовке. Последний шаг: получить в военном комиссариате предписание, прибыть в воинскую часть и заключить контракт.

ИА «Орелград»