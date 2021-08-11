Орловские чиновники обсуждают введение платы за гаражи

Новшество связано с поправками в федеральное законодательство.

Департамент государственного имущества и земельных отношений Орловской области разработал проект постановления регионального правительства. Речь идет об утверждении «Порядка определения платы за использование земельных участков, находящихся в государственной собственности Орловской области, земель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, для возведения гражданами гаражей, являющихся некапитальными сооружениями».

Проект постановления выставлен на процедуру общественного обсуждения, которую проводит указанный выше департамент. Участниками обсуждения могут стать любые граждане и организации. Для этого надо лишь успеть направить до 23 августа свои предложения и замечания разработчику. Сделать это можно на сайте областной администрации по ссылке.

Протокол общественного обсуждения впоследствии будет опубликован в открытом доступе. На текущий момент замечаний и предложений нет. Как следует из пояснительной записки, принятие постановления правительства необходимо из-за изменений, внесенных минувшей весной в Земельный кодекс РФ. В частности, была дополнена статья 39.36-1. Она регламентирует правила использования гражданами участков для возведения гаражей и парковок вблизи их места жительства. Регионам дано право утверждения порядка взимания платы и способа определения ее размера.

Из выставленного на обсуждение проекта следует, что размер платы и порядок ее взимания за использование земель, государственная собственность на которые не разграничена, устанавливается нормативным правовым актом органа местного самоуправления. При этом величина платы за использование такой земли в течение календарного года устанавливается равной величине земельного налога за данный участок.

Размер платы за использование участка, находящегося в госсобственности, предлагается рассчитывать пропорционально площади предполагаемого места размещения объекта, то есть гаража, стоянки и прочее. Если участок используется при этом менее или более календарного года, то при расчете должна быть сделана соответствующая поправка – плату предлагают определять пропорционально сроку использования земли, выраженному в календарных днях.

Предусмотрен и третий вариант, при котором земля находится в государственной собственности Орловской области. В этом случае размер платы рассчитывается профильным департаментом обладминистрации и утверждается при заключении договора использования земельного участка.

ИА «Орелград»