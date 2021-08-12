Для орловских выборов закупят почти 1000 переносных урн

Тендер на поставку ящиков для голосования объявили областные власти.

Департамент экономического развития и инвестиционной деятельности Орловской области выступил в качестве организатора торгов, победитель которых получит право на поставку переносных ящиков для голосования. Последние будут использоваться для проведения выборов депутатов Орловского областного Совета народных депутатов созыва 2021-2026 годов. Напомним, выборы назначены на 19 сентября 2021 года, на эту дату выпадает Единый день голосования.

Заказчиком в рамках данного тендера выступает Избирательная комиссия Орловской области. Начальная максимальная цена контракта установлена в размере 5,175 миллиона рублей. Средства будут выделены из бюджета области. Всего планируется приобрести 945 урн. Согласно техническому заданию, переносной ящик для голосования представляет собой конструкцию, состоящую из формованных частей с неразъемным креплением в основании.

«Соединение частей переносного ящика для голосования обеспечивает невозможность помещения в него через места соединения любых инородных предметов», — говорится в ТЗ. Урна может быть прозрачной и полупрозрачной. Соответственно установлены и требования к степени этой прозрачности. Так, коэффициент светопропускаемости стенок переносного прозрачного ящика должен составлять не менее 90 процентов, полупрозрачного — не менее 25 процентов. Вес переносной урны не должен превышать 3 кг.

По условиям тендера, товар обязательно должен быть новым, то есть не бывшим в употреблении или ремонте. Не примет заказчик и выставочную продукцию. Добавим, что срок поставки товара: не позднее 13 сентября 2021 года. Как уже писал «Орелград», 4 августа 2021 года завершился период представления документов для регистрации кандидатов на выборах депутатов Орловского облсовета. По данным облизбиркома, восемь избирательных объединений выдвинули 405 кандидатов. Еще 15 кандидатов было выдвинуто в порядке самовыдвижения, 10 кандидатов утратили свой статус на этапе выдвижения.

ИА «Орелград»