Назван средний размер пенсий в Орловской области

Пенсионеры в среднем получают вдвое меньше работающих граждан

Орелстат со ссылкой на данные отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Орловской области обнародовал отчет о пенсионном обеспечении жителей региона. Согласно ему, по состоянию на 1 июля 2021 года в Орловской области на учете состояло 260,3 тысячи пенсионеров. Из них 173,9 тысячи человек получали страховые пенсии по старости, а 68,6 тысячи орловцев – пенсии по государственному пенсионному обеспечению. Средний размер назначенных месячных пенсий на отчетную дату сложился в сумме 15 289 рублей.

Для сравнения, по данным Орелстата, текущая средняя номинальная заработная плата на крупных, средних, некоммерческих и малых предприятиях и организациях Орловской области составляет 34 670 рублей. То есть она более чем в 2 раза превышает размер средней пенсии в регионе. Реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, в текущем году увеличилась по сравнению с аналогичным периодом 2020 года на 2,1 процента.

Также статистики подсчитали, что на начало 2021 года численность населения Орловской области составляла 724,7 тысячи человек, что на 8,8 тысячи меньше, чем годом ранее. На каждую 1000 мужчин в регионе приходится по 1215 женщин. Ожидаемая продолжительность жизни составляет на текущий момент 70,1 года. При этом у женщин она традиционно выше — 75,4 года против 64,7 года у мужчин.

ИА «Орелград»