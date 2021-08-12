В Орле «заговорили» автобусы

Речевые информаторы появятся на всех маршрутах

Все автобусы в Орле должны стать «говорящими» к 1 ноября 2021 года. Речь идет о речевых информаторах, которые объявляют названия остановок и информационные сообщения.

По словам заместителя начальника управления городского хозяйства и транспорта администрации Орла Вадима Ничипорова, это обязательное условие муниципальных контрактов. Если кто-то из перевозчиков не выполнит это требование к положенному сроку, это может быть основанием для расторжения контакта.

На данный момент в городе есть 15 автобусов, оснащенных речевыми информаторами. Они работают по маршрутам №5, №19, №27 и №60.

ИА «Орелград»