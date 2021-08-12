Водитель агрофирмы продал зерно на сторону и попал под суд

Только раскаяние и возмещение вреда помогли мужчине избежать тюрьмы.

Уголовное дело о крупной краже чужого имущества рассмотрел Мценский районный суд Орловской области. Ее в августе 2020 года совершил местный житель. По договору с одним из местных агропредприятий он трудился на уборке урожая. Мужчина перевозил зерно с полей в зернохранилища на личном грузовике. Во время одного из таких рейсов он загрузил кузов и прицеп своего автомобиля 19 тонн яровой пшеницей.

Однако сопроводительные документы на указанный груз мужчина не оформил и уехал с поля незамеченным. В пути у него сломалась машина. Вероятно, во время ремонта и возник преступный план. Водитель должен был отвезти зерно на элеватор, расположенный в райцентре Залегощь. Но вместо этого он отправился в Орел, где продал зерно местному заводу. Всего он украл более 19 тонн зерна, за которые получил от покупателя чуть менее 237 тысяч рублей.

Факт хищения выявила при проверке талонов служба безопасности агропредприятия. Затем было подано заявление о краже в полицию. Несмотря на то, что на поле работало несколько грузовиков, на след похитителя полиция вышла очень быстро. Да и деньги он потратить не успел – выдал все сразу и добровольно. Свою вину похититель признал в полном объеме.

Суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.158 УК РФ, и назначил ему наказание в виде обязательных работ сроком на 300 часов с отбыванием по месту жительства. Также был удовлетворен гражданский иск представителя потерпевшей компании о взыскании с осужденного причиненного имущественного ущерба. Эти деньги были взяты из вещественных доказательств для передачи потерпевшей стороне. Кроме того, осужденному вернули его грузовик, арестованный на время следствия и суда.

ИА «Орелград»