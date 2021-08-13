22-летнему жителю Орла грозит до 20 лет заключения

Орловский наркоделец рискует провести свою молодость в местах лишения свободы.

Как сообщает Орловская транспортная прокуратура, на рассмотрение в суд направлено уголовное дело, возбужденное в отношении 22-летнего местного жителя. Он обвиняется в покушении на незаконный сбыт наркотического средства. Обвинительное заключение по данному делу уже утвердил заместитель Орловского транспортного прокурора, оно также направлено в Железнодорожный районный суд областной столицы.

По версии следствия, преступление молодой человек совершил в мае 2021 года, причем действовал он не один. Орловец получил оптовую партию наркотика от пока еще не установленного следствием лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство. Оптовую партию юноша должен был самостоятельно расфасовать на ряд мелких партий, которые затем он должен был размещать в тайниках по указанию своего «босса».

Во время одной из таких операций наркоделец был задержан сотрудниками Линейного отдела МВД России на станции «Орел». При личном досмотре у задержанного было изъято наркотическое средство в крупном размере. Добавим, что обвинение предъявлено по пункту «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ. Это означает, что в случае признания вины молодому человеку грозит лишение свободы на срок от 10 до 20 лет со штрафом в размере до 1 миллиона рублей.

ИА «Орелград»