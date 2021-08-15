Кинопесни Высоцкого представят в Орле

Концерт проведут любители творчества Владимира Высоцкого.

Оригинальный концерт пройдет в Орле в рамках Всероссийской акции «Ночь кино». Она пройдет 28 августа 2021 года. Сам же концерт будет дан в 16.00 в универсальном читальном зале Орловской областной библиотеки имени Бунина под названием «Кинопесни Владимира Высоцкого». Как пояснили организаторы, мероприятие проведут любители творчества легендарного актера из клуба «Вертикаль».

«Высоцкий снялся в 32 фильмах, пел он не в каждой картине, но во многих звучат его песни, — говорят в областной библиотеке. — На вечере будут исполнены песни из девяти кинофильмов: «Вертикаль», «Хозяин Тайги», «Опасные гастроли», «Я родом из детства», «Единственная» и других, где снимался и пел свои песни Владимир Семенович. А чтобы зрители лучше вспомнили фильмы, каждое выступление будет сопровождаться небольшими отрывками из них на экране».

Вход на концерт будет свободным, но со ставшими уже привычными санитарно-эпидемиологическими ограничениями. В частности, посетителей без масок на концерт не пропустят. Само мероприятие будет приурочено к празднованию Дня российского кино, который отмечается 27 августа. Всероссийская акция «Ночь кино», приуроченная к этому же дню, проводится с 2016 года.

«В этот день устраивают кинопоказы, организуют встречи с актерами и режиссерами, открывают выставки, посвященные кинематографу, проводят экскурсии и мастер-классы. Орловская областная библиотека имени Бунина не стала исключением», — заключают организаторы.

ИА «Орелград»