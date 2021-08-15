Под Орлом бабушка сдала полиции дочь ради внучки

В Знаменском районе наказали нерадивую мать, не усмотревшую за ребенком.

В Орловской области вступил в силу обвинительный приговор мирового суда, вынесенный в отношении жительницы Знаменского. Ее признали виновной в совершении преступления, предусмотренного ст.319 УК РФ (оскорбление представителя власти) и наказали уголовным штрафом в размере 7000 рублей. Наказания женщина вполне могла избежать, если бы не злоупотребляла спиртным.

Из материалов дела следует, что в марте прошлого года около 16 часов в дежурную часть полиции поступил тревожный звонок. Звонившая женщина заявила, что в одной из квартир по соседству развернулась пьянка. А маленькая дочь хозяйки этой квартиры гуляет во дворе без присмотра взрослых. Она просила помочь, так как беспокоилась за безопасность девочки. Позже выяснилось, что это была «семейная разборка». Гулявшая без присмотра девочка оказалась внучкой женщины, которая вызвала полицию, и дочерью хозяйки квартиры, устроившей пьянку с гостями. Полиция отреагировала на вызов, и вскоре в дверь «нехорошей» квартиры уже настойчиво стучал прибывший на место наряд.

Дверь открыла хозяйка. Полицейских она встретила неприветливо. Женщина вышла из себя, стала кричать и браниться на стражей порядка. Она дошла до того, что в присутствии свидетелей оскорбила в грубой форме сотрудницу отдела по делам несовершеннолетних. Кстати, во время скандала маленькая девочка вернулась с прогулки домой.

Нерадивая мать получила не только уголовное наказание. На нее также завели административное дело по ч.1 ст.5.35 КоАП РФ (неисполнение или ненадлежащие исполнение родителем обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних). Добавим, что осужденная в браке не состоит и в одиночку «воспитывает» двоих малолетних детей.

ИА «Орелград»