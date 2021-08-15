Под Орлом узаконили СКО ЛРСЛ ООКО ВКО «ЦКВ»

Орловские чиновники утвердили устав станичного казачьего общества Ливенского района «Станица Ливенская».

Оно входит в состав Орловского отдельского казачьего общества войскового казачьего общества «Центральное казачье войско». Постановление издал глава Ливенского района. Из документа следует, что «Станица Ливенская» — это первичное объединение граждан РФ, объединившихся на основе общности интересов в целях возрождения российского казачества, защиты его прав, сохранения традиционных образа жизни, хозяйствования и культуры. Кстати, сокращенное наименование выглядит так – СКО ЛРСЛ ООКО ВКО «ЦКВ».

Зарегистрировано оно в Ливнах, но свою деятельность вправе осуществлять на территории всего Ливенского района. Основой работы общества заявлены принципы добровольности, равноправия, самоуправления, законности, гласности, уважения прав и свобод человека и гражданина. При этом казаки не должны забывать о «подконтрольности и подотчетности в соответствии с законодательством Российской Федерации».

Им разрешено использовать символику Центрального казачьего войска. Общество является юридическим лицом – некоммерческой организацией. Оно имеет собственное имущество, самостоятельный баланс, расчетные счета в банках и других кредитных организациях. Руководит им, конечно же, атаман. Целями деятельности заявлены становление, развитие и консолидация российского казачества, сохранение традиционных образа жизни, форм хозяйствования и самобытной культуры, а также повышение роли российского казачества в решении государственных и муниципальных задач.

Для их достижения предполагается совершенствование механизма взаимодействия с государственными органами власти, органами местного самоуправления и различными организациями. Кстати, новая организация наделена правом «принимать меры, направленные на защиту прав и свобод, чести и достоинства членов казачьего общества». Кроме того, она может оказывать материальную и иную помощь семьям членов казачьего общества, призванных на военную службу, многодетным семьям, сиротам, инвалидам и пенсионерам.

Другие задачи: содействовать развитию межнациональных и межрелигиозных отношений, участвовать в развитии казачьих кадетских корпусов, обеспечивать культурное, духовное и нравственное воспитание членов казачьего общества, организовывать мероприятия по военно-патриотическому воспитанию молодежи, вести культурно-массовую и спортивную работу, участвовать в предупреждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий и многое другое.

ИА «Орелград»