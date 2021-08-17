42 орловцев наказали за призывы к несогласованным митингам

Сотрудники МВД внимательно следят за оппозиционной активностью.

В этом году в Орловской области полиция зафиксировала 42 призыва к участию в несанкционированных митингах. Все виновные были привлечены к административной ответственности. 25 из них получили штрафы от 10 до 30 тысяч, а 15 – обязательные работы сроком до 40 часов. Еще двое орловцев получили в качестве наказания административные аресты.

Как сообщили в УМВД, один из граждан, уже имея административное наказание за призыв к участию в несанкционированных митингах, повторил правонарушение. Полиция заметила, что он «разместил в одной из социальных сетей призывы к неопределенному кругу лиц принять участие в несанкционированном публичном мероприятии». Его арестовали на 12 суток. Имя орловца в полиции не раскрыли.

ИА «Орелград»