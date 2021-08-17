42 орловцев наказали за призывы к несогласованным митингам

17.8.2021 | 18:28 Новости, Политика

Сотрудники МВД внимательно следят за оппозиционной активностью.

В этом году в Орловской области полиция зафиксировала 42 призыва к участию в несанкционированных митингах. Все виновные были привлечены к административной ответственности. 25 из них получили штрафы от 10 до 30 тысяч, а 15 – обязательные работы сроком до 40 часов. Еще двое орловцев получили в качестве наказания административные аресты.

Как сообщили в УМВД, один из граждан, уже имея административное наказание за призыв к участию в несанкционированных митингах, повторил правонарушение. Полиция заметила, что он «разместил в одной из социальных сетей призывы к неопределенному кругу лиц принять участие в несанкционированном публичном мероприятии». Его арестовали на 12 суток. Имя орловца в полиции не раскрыли.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2021 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования