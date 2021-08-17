В Орле вынесли приговор бизнесмену Павлу Мутракову

17.8.2021 | 16:09 Новости, Общество

Его признали виновным в трех преступлениях.

Советский районный суд Орла поставил точку в уголовном деле бизнесмена Павла Мутракова. Его признали виновным в совершении трех преступлений, сообщается на сайте прокуратуры Орловской области.

Согласно материалам уголовного дела, в период с 2005 по 2013 год подсудимый взял в долг крупную сумму под предлогом вложения их в некий «кинопрокатный бизнес». Суд постановил, что Мутраков не стал расплачиваться по долгам и распорядился деньгами по своему усмотрению.

Ущерб оценивается в 40 миллионов рублей. Мужчину осудили на три года лишения свободы с отбыванием срока в колонии общего режима.

ИА «Орелград»

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