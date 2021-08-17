В Орловской области в 6 раз выросло число правонарушений

Тенденцию к росту правонарушений подметили в Орловском облсуде.

В Орловском областном суде подведены итоги работы судов Орловской области за первое полугодие 2021 года. Как уточнили в пресс-службе, основные статистические данные были озвучены на специальном семинаре-совещании, проведенном председателем облсуда Еленой Суворовой. На нем была оценена работа районных судов и мировых судей в первой половине года.

Из выступления Елены Суворовой следует, что за отчетный период времени в регионе было рассмотрено свыше 100 тысяч судебных дел и материалов. Судя по статистике, по целому ряду направлений показатели увеличились. Например, более чем в 6 раз возросло количество дел об административных правонарушениях. Рост числа административных дел составил 29 процентов, гражданских – 16 процентов, жалоб по делам об административных правонарушениях – 12 процентов. Уголовных дел было рассмотрено при этом лишь на 2 процента больше, чем годом ранее.

«У мировых судей существенно увеличилось количество поступивших дел об административных правонарушениях – на 30 процентов и гражданских дел – на 8 процентов, — сообщает пресс-служба Орловского облсуда. — Однако существенно сократилось поступление административных дел – более чем в 2 раза и уголовных дел – почти на 9 процентов».

Все это не могло не отразиться на нагрузке, которая выпала на орловских судей. За исключением уголовных дел, она заметно увеличилась, причем особенно нелегко приходится мировым судьям.

ИА «Орелград»