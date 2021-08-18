Орловская полиция напомнила о вознаграждении за информацию о пропавшей девочке

18.8.2021 | 18:41 Новости, Общество

500 000 рублей можно получить за данные о Виктории Гнедовой, пропавшей 18 июня.

Орловская полиция продолжает поиски 9-летней Виктории Гнедовой, пропавшей в Залегощенском районе 18 июня.

Приметы ребенка: рост 140-145 см., среднего телосложения, лицо круглое, лоб средний, брови прямые средние, глаза голубые, нос прямой, губы средней толщины, уши средние, волосы светлые длинные, шрам белого цвета около 2 см в области колена, на спине между лопаток родинка.

Управление МВД России по Орловской области, гарантируя анонимность, готово заплатить 500 000 рублей за информацию, которая поможет найти девочку.

ИА «Орелград»

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