Орловский избирком зарегистрировал 420 кандидатов в депутаты

18.8.2021 | 9:51 Новости, Политика

19 сентября состоится единый день голосования.

Избирательная комиссия Орловской области зарегистрировала 420 кандидатов в депутаты Орловского областного Совета. Большинство из них (405 человек) были выдвинуты от восьми избирательных объединений.

Также зарегистрированы 9 кандидатов в Государственную Думу. Изначально их должно было быть 10, но один из участников добровольно отказался от баллотирования.

Единый день голосования назначен на 19 сентября. Жители Орловской области будут избирать депутатов Госдумы и областного Совета. Кроме того, пройдут выборы органов местного самоуправления. Этап регистрации кандидатов подходит к концу.

ИА «Орелград»

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