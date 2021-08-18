Орловский избирком зарегистрировал 420 кандидатов в депутаты

19 сентября состоится единый день голосования.
Избирательная комиссия Орловской области зарегистрировала 420 кандидатов в депутаты Орловского областного Совета. Большинство из них (405 человек) были выдвинуты от восьми избирательных объединений.
Также зарегистрированы 9 кандидатов в Государственную Думу. Изначально их должно было быть 10, но один из участников добровольно отказался от баллотирования.
Единый день голосования назначен на 19 сентября. Жители Орловской области будут избирать депутатов Госдумы и областного Совета. Кроме того, пройдут выборы органов местного самоуправления. Этап регистрации кандидатов подходит к концу.
ИА «Орелград»