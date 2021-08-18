Прокладка водовода от улицы Авиационной в Орле миновала важный этап

18.8.2021 | 18:22 Новости, Общество

18 августа рабочие установили узел для присоединения новой трубы к водопроводу

В Орле продолжается прокладка водовода между улицами Авиационная и Генерала Родина. 18 августа проект миновал важный этап – установку узла для присоединения новой трубы к водопроводной сети. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

При этом части жителей микрорайона «Зареченский» пришлось временно отключить воду, но в «Орёлводоканале» уверили, что «обошлись минимальными ограничениями».

Водовод планируют запустить в декабре 2021 года. Это позволит снабдить качественной водой около 4500 жителей Орла. Общая стоимость проекта – 38 млн рублей.

ИА «Орелград»

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