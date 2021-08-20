Еще четверо орловцев заразились «индийским» штаммом коронавируса

20.8.2021 | 10:23 Новости, Общество

Всего выявлено 29 случаев.

В Орловской области фиксируются заболевания «индийским» штаммом коронавируса. Управление Роспотребнадзора по Орловской области информирует о четырех новых случаях заражения. Всего выявлено 29 случаев. Еще у четверых жителей области выявлен «британский» штамм.

Нередко инфицирование происходит во время отдыха на морских курортах. Из-за границы за прошедшую неделю вернулось 410 человек. Подавляющее большинство из них отдыхали в Турции (280 человек). У двоих обнаружили COVID-19.

Но гораздо чаще заражения происходят в Краснодарском крае – 16 зарегистрированных случаев.

ИА «Орелград»

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