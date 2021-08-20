Особые сертификаты вручили орловским осужденным

В исправительной колонии под Орлом состоялся выпуск участников социальной программы.

Как сообщает пресс-служба управления ФСИН России по Орловской области, особые сертификаты получили осужденные Шаховской женской исправительной колонии №6. Церемония вручения состоялась в рамках очередного выпуска участников ведомственной программы социально-психологической работы с осужденными, имеющими алкогольную и наркотическую зависимость.

«Врио начальника ИК-6 Андрей Анохин и заместитель начальника ИК-6 Ирина Горбачева вручили сертификаты и поздравили еще 20 осужденных с успешным прохождением ведомственной программы, — рассказали в УФСИН. — Всего 269 осужденных учреждения прошли курс по ведомственной программе социально-психологической работы в отношении осужденных женщин, имеющих алкогольную и наркотическую зависимость».

В ведомстве уточнили, что программа реализуется на базе ИК-6 с апреля 2018 года. Шаховскую колонию выбрали не случайно. В этом учреждении наказание отбывают женщины, впервые осужденные к лишению. Около 60 процентов из них получили сроки за преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных препаратов. Программа предусматривает подготовку осужденных к освобождению и «выработку конкретных рекомендаций, направленных на формирование у них установок к отказу от употребления алкоголя и наркотических средств, профилактику совершения новых преступлений».

«Основными задачами программы являлись личностный рост и выявление факторов, которые привели к потреблению наркотиков и алкоголя, осознание связи между употреблением наркотиков и алкоголя и возникновением проблем, работа с собственными мотивами, потребностями, осознание альтернативных наркотикам и алкоголю способов удовлетворения потребностей и достижения положительного эмоционального состояния», пояснили в региональном управлении ФСИН.

В качестве своего рода педагогов за решеткой выступают сотрудники медицинской, воспитательной и психологической служб исправительной колонии. Им помогают специалисты областного наркологического диспансера, а также представители общественных и религиозных организаций. Сообщается, что специалисты оказывают осужденным эмоциональную поддержку, которая для тех не просто является значимой, но и приводит к ощущению собственной ценности.

ИА «Орелград»