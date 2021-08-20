В Орле предъявлено обвинение по делу о растрате имущества «Дормаша»

20.8.2021 | 12:31 Новости, Общество

Конкурсный управляющий и трое сообщников предстанут перед судом.

В Орле предъявили обвинение по уголовному делу о растрате имущества предприятия «Дормаш». Предприятие-банкрот не первый раз попадает в криминальные сводки.

В свое время прокурор области Владислав Малкин лично принимал бывших работников завода, которые не получили оплату за свою работу. То дело до сих пор находится на контроле у прокуратуры.

Сейчас же конкурсного управляющего обвиняют в растрате имущества предприятия-банкрота. По мнению следственных органов, оно распродавалось по заведомо заниженной цене. Также обвинение предъявлено трем сообщникам, которые принимали участие в коррупционной схеме.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2021 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования