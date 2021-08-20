В Орле предъявлено обвинение по делу о растрате имущества «Дормаша»

Конкурсный управляющий и трое сообщников предстанут перед судом.

В Орле предъявили обвинение по уголовному делу о растрате имущества предприятия «Дормаш». Предприятие-банкрот не первый раз попадает в криминальные сводки.

В свое время прокурор области Владислав Малкин лично принимал бывших работников завода, которые не получили оплату за свою работу. То дело до сих пор находится на контроле у прокуратуры.

Сейчас же конкурсного управляющего обвиняют в растрате имущества предприятия-банкрота. По мнению следственных органов, оно распродавалось по заведомо заниженной цене. Также обвинение предъявлено трем сообщникам, которые принимали участие в коррупционной схеме.

ИА «Орелград»