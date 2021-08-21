Орел отстал от лидеров по объемам ввода жилья

Столица Орловской области оказалась крепким середняком национального рейтинга.

Эксперты агентства РИА Рейтинг обнародовали данные своего очередного аналитического исследования. Они изучили темпы строительства жилья в 100 крупнейших городах страны. Затем эти города были ранжированы в зависимости от объемов введенного в 2020 году жилья. Кстати, сообщается, что всего в России, даже несмотря на атаку коронавируса, в минувшем году было введено 82,2 миллиона квадратных метров жилья, что на 0,2 процента превысило показатель предыдущего года. При этом 47 процентов от общего объема строительства приходится на 100 крупнейших городов России, которые и вошли в национальный рейтинг.

Для того чтобы оценка была объективной, аналитики сравнили города по количеству квадратных метров жилья, введенного в 2020 году, в пересчете на одного местного жителя. Больше всего жилья ввели в 12 городах России, в число которых Орел не попал – он оказался только на 42-м месте, поэтому его можно назвать крепким середняком. Лидером стал Краснодар, где по итогам 2020 года на одного жителя было введено в средне по 1,82 квадратного метра жилья.

В Орле в минувшем году было введено в строй в среднем по 0,58 «квадрата» на каждого горожанина. Всего в городе за год было сдано 179,1 тысячи квадратных метров жилья. Для сравнения, у Краснодара данный показатель составляет 1,869 миллиона «квадратов», у занявшего второе место Калининграда — 675 тысяч. Кстати, многие города из рейтинга побили свои многолетние рекорды, но к Орлу это не относится.

Также аналитики подсчитали обеспеченность населения жильем. Здесь был учтен такой показатель, как общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного человека. Согласно данным РИА Рейтинг, в Орле в среднем на каждого горожанина по итогам 2020 года приходилось по 31,9 жилых «квадрата», и это достаточно высокий в сравнении с другими показатель. Например, в Белгороде на каждого горожанина приходится по 25,8 квадратных метра жилья, в Липецке – 30,2, в Воронеже – 30,6, в Калуге – 27,1, в Курске – 28,6.

ИА «Орелград»