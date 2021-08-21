Орловца отправили к психиатру после оформления кредита

Удивительным образом завершилось рассмотрение дела о мошенничестве.

Житель Орловской области избежал наказания в рамках уголовного дела, возбужденного в отношении него по ч.1 ст.159.1 УК РФ. По версии следствия, он совершил мошенничество в сфере кредитования — хищение денежных средств путем предоставления банку заведомо ложных и недостоверных сведений. Органами предварительного расследования было установлено, что молодой человек все продумал.

При помощи смартфона он зашел на сайт одного из банков и заполнил найденную на ней анкету на оформление кредитной карты. При этом указал заведомо ложные и недостоверные сведения о своем постоянном заработке и фактическом месте работе. Дело в том, что место работодателя и имя начальника, как выяснилось позднее, были вымышленными, на самом деле на тот момент подсудимый нигде не работал и не имел постоянного источника дохода.

Однако банк этого не знал. Представитель финансовой организации приехал по указанному в анкете адресу на автомобиле, чтобы заключить договор и вручить кредитку заемщику. Последний мог отказаться и сознаться в том, что соврал в анкете. В этом случае ему ничего не грозило бы. Но он внес в договор такие же данные, что и в анкету. После этого получил кредитку и потратил в магазинах весь ее лимит. Баланс карты он не пополнял ни разу, следствие считает, что заемщик и не собирался возвращать деньги.

Вскоре ему начали названивать из банка с требованием погашения долга. Кстати, когда дело дошло до суда, задолженность перед банком была погашена в полном объеме. Впрочем, она была небольшой, так как лимит карты составлял 16 тысяч рублей. При вынесении решения суд учел заключение судебно-психиатрической комиссии. Эксперты обнаружили у заемщика признаки расстройства психики в форме умственной отсталости легкой степени. Однако степень изменений психики была такова, что лишала заемщика возможности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими в период, относящийся к инкриминируемому ему деянию.

Да и правильно понимать значение уголовного судопроизводства, как выяснилось, он был не в состоянии. В связи с этим суд признал доказанным совершение подсудимым преступления по ч.1 ст.159.1 УК РФ. Но постановил освободить подсудимого от уголовной ответственности и применить к нему меры медицинского характера в виде принудительного наблюдения и лечения у врача-психиатра в амбулаторных условиях.

ИА «Орелград»