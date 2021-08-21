Орловцев из угрожаемой зоны начали штрафовать

Жители региона нарушают условия карантина, введенного из-за АЧС.

В Орловской области начали привлекать к административной ответственности граждан, которые нарушают условия ранее введенного карантина. Как уже рассказывал «Орелград», в июле 2021 года в Хотынецком и Знаменском районах было выявлено два очага африканской чумы свиней. Носителями смертельно опасного вируса оказались дикие кабаны. Собственно говоря, они и погибли от АЧС.

После подтверждения диагноза в испытательной лаборатории, был издан губернаторский указ. В упомянутых районах ввели карантин и установили угрожаемые по АЧС зоны, в границы которых попали многие населенные пункты. На жителей этих деревень и были составлены первые протоколы за нарушение правил борьбы с особо опасными болезнями животных. Как пояснили в Территориальном управлении Россельхознадзора, в соответствии с указом губернатора было организовано изъятие свиней и продуктов животноводства в личных подсобных хозяйствах граждан.

«В 20-километровой угрожаемой зоне по АЧС специалистами управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям были вручены гражданам уведомления о запрете вывоза, реализации свиней и продукции свиноводства, заготовки на территории угрожаемой зоны и вывоза кормов, осуществления всех видов охоты, — пояснили в ведомстве. — Всего было отчуждено 56 голов свиней. За нарушение правил борьбы с карантинными и особо опасными болезнями животных в отношении трех граждан составлены протоколы об административном правонарушении по ч.2 ст.10.6 КоАП РФ».

Уточним, что встречаются граждане, которые пытаются тайком заколоть домашнюю свинью и продать ее или же вывезти животное живым в соседний район из угрожаемой зоны. Селян можно понять, ведь они, по сути, защищают свое имущество. Однако подобные действия грозят распространением опасного заболевания. Кроме того, губернатор распорядился выплатить владельцам компенсацию за отчужденных свиней, на что средства выделены из резервного фонда правительства Орловской области.

В ТУ Россельхознадзора добавили, что в 2021 году в регионе проведено уже 57 проверок в отношении организаций и фермеров, занимающихся разведением свиней. В результате было составлено 56 протоколов об административных правонарушениях, а общая сумма штрафов составила 668 тысяч рублей. Это говорит о том, что нарушения были выявлены практически при каждой проведенной проверке.

«В целях недопущения распространения заразных болезней животных (в том числе африканской чумы свиней) на территории Орловской области, проведено 127 выездных мероприятий по соблюдению ветеринарного законодательства РФ в личных подсобных хозяйствах граждан, — говорят также в ТУ Россельхознадзора. — По результатам указанных мероприятий составлено 77 протоколов об административном правонарушении по ч.1 ст.10.6 КоАП РФ «Нарушение правил карантина животных или других ветеринарно-санитарных правил».

ИА «Орелград»