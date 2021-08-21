Под Орлом поймали брянца, укравшего 8 метров труб

Мужчина совершил спонтанное, но хорошо продуманное преступление.

Дмитровский районный суд Орловской области рассказал о нюансах процесса по уголовному делу, возбужденному в отношении жителя поселка Комаричи Брянской области. Его обвинили в совершении кражи чужого имущества, причем совершена она была совсем недавно. Из материалов следует, что в июне 2021 года гость из соседней области прогуливался по улицам одного из дмитровских сел.

Проходя мимо чужого дома, она заметил два фрагмента металлической трубы, которые были присыпаны землей. Они лежали всего в двух метрах от жилого дома. Вряд ли злоумышленник не понимал, что трубы принадлежат домовладельцу. Это его не остановило, он решил их украсть. Хотя решение было спонтанным, к преступлению брянец подготовился. В частности, он подкатил к чужому дому на машине.

Затем руками раскопал обнаруженные им два фрагмента металлической трубы общей длиной 8 метров и общим весом 280 кг. Погрузив чужое добро в багажник, он сел за руль и укатил с похищенным с места происшествия. Следствие подсчитало, что ущерб, причиненный потерпевшему, составил 5600 рублей. Его рассчитали, исходя из стоимости лома черного металла на момент совершения кражи, а составляла она тогда 20 рублей за 1 килограмм.

Ущерб был признан значительным для потерпевшего. Однако жителю Брянской области относительно повезло. Изучив представленные материалы дела, суд освободил его от уголовной ответственности в связи с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 10 тысяч рублей. Впрочем, постановление еще не вступило в законную силу.

ИА «Орелград»