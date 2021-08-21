В Орле налоговики крупно засудили школу

Арбитраж обязал школу погасить задолженность перед государством.

Арбитражный суд рассмотрел дело по заявлению инспекции ФНС России по городу Орлу к муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению — ответчиком стала средняя общеобразовательная школа №50, расположенная на улице Картукова в областной столице.

Причиной спора стала задолженность, которая образовалась у учреждения по налогам и страховым взносам. Эта проблема характерна для многих школ Орла. Напомним, лишь в начале августа областной столице перепали субсидии из вышестоящих бюджетов, призванные спасти муниципальные учреждения от «финансовой катастрофы».

Счета многих из них были заблокированы из-за долгов, и перед началом нового учебного года в Орле, согласно ежегодной традиции, остро встал вопрос об открытии школ 1 сентября. Если верить мэрии, в настоящий момент задолженности экстренно погашаются для снятия арестов со школьных счетов. Но в данном случае налоговики поставили вопрос о взыскании со школы долга в размере 7,352 миллиона рублей.

Как следует из материалов дела, ответчик применяет общую систему налогообложения и является плательщиком налога на имущество организации и страховых взносов. В апреле 2021 года школа представила в ИФНС уточненную декларацию по налогу на имущество организаций за 2020 год, а также расчет по страховым взносам за первый квартал 2021 года. Здесь говорится о взносах на выплату страховой пенсии, на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, а также о взносах на обязательное медицинское страхование.

В установленные законом сроки школа полностью положенные суммы не заплатила, хотя частично вносила авансовые платежи. Налоговики произвели свои расчеты и с полученными результатами пошли в суд. Их расчеты оказались верными. Иск был удовлетворен. Арбитраж постановил взыскать со школы заявленную налоговиками сумму, в которую также были включены пени за просрочку платежей. Впрочем, школа имеет право подать апелляционную жалобу.

ИА «Орелград»