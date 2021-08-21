В Орловской области «пьяных» водителей вызвали на беседу

Профилактически беседы полиция провела с осужденными за «пьяную» езду.

Как сообщает управление ГИБДД по Орловской области, в регионе продолжается цикл профилактических мероприятий, участниками которых становятся «пьяные» водители. Речь идет об орловцах, ранее осужденных по ст.264.1 УК РФ за повторное управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Очередное мероприятие в рамках этой общеобластной акции прошло в Верховском районе. Оно было организовано совместными усилиями сотрудников местного отдела ГИБДД и уголовно-исполнительной инспекции регионального управления ФСИН.

«В рамках профилактической беседы участникам мероприятия напомнили об административной и уголовной ответственности за управление транспортными средствами в состоянии опьянения», — уточнили в областном управлении ГИБДД.

Полицейские напомнили приглашенным на беседы гражданам о том наказании, которое предусмотрено статьей 264.1 УК РФ. Штраф за такое преступление варьируется в размере от 200 до 300 тысяч рублей. Можно получить обязательные работы на срок до 480 часов с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет. Самое суровое наказание — лишение свободы на срок до 2 лет.

Согласно сведениям УМВД о состоянии оперативной обстановки, в Орловской области за семь месяцев 2021 года по вине нетрезвых водителей было совершено 41 дорожно-транспортное происшествие. Сотрудниками ГИБДД за указанный период времени пресечено 1395 фактов управления транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. За повторное управление транспортом в состоянии опьянения возбуждено 173 уголовных дела по ст.264.1 УК РФ.

ИА «Орелград»