Водителя, не уступившего дорогу мотоциклу, лишили прав

В Орловской области наказали очередного виновника ДТП.

Суд Мценского района рассмотрел материалы административного дела, возбужденного по факту ДТП. Как пояснили в пресс-службе районного суда, оно произошло осенью 2020 года в Мценске. Его виновником стал водитель легкового автомобиля, который на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог улицы Тургенева и переулка Драничного при повороте налево не уступил дорогу мотоциклу. Последний двигался по равнозначной дороге.

В результате произошедшего столкновения мотоциклист получил множественные травмы, которые, по оценкам экспертов, повлекли причинение средней тяжести вреда его здоровью. Отметим, что водитель легковушки свою вину не признал и просил о прекращении производства по делу в связи с отсутствием в его действиях состава правонарушения. По его версии, виноват был сам мотоциклист, который, «увеличивая скорость и не убедившись в безопасности своего маневра, резко принял вправо и на высокой скорости совершил столкновение с автомобилем».

Кроме того, водитель утверждал, что протокол осмотра и схема дорожно-транспортного происшествия были составлены с нарушением закона, поскольку «содержали многочисленные незаверенные исправления». Однако суд, изучив представленные материалы и выслушав показания участников процесса, пришел к выводу, что именно водитель легковушки нарушил Правила дорожного движения. Ему было назначено административное наказание в виде лишения права управления транспортными средствами на полтора года. Виновник подавал апелляционную жалобу в Орловский областной суд, но она была оставлена без удовлетворения.

ИА «Орелград»