Путин повысил судью из Орловской области

Президент назначил заместителя председателя Орловского областного суда.

Подробности кадрового решения раскрыла пресс-служба Орловского облсуда. Сообщается, что повышение по службе получила Людмила Майорова. С января 2012 года она трудилась в должности судьи Орловского областного суда, а теперь стала заместителем председателя этого же суда. Соответствующий указ Владимир Путин подписал 16 августа 2021 года. На новый пост Майорова назначена на шестилетний срок полномочий.

В облсуде уточнили, что с апреля текущего года Людмила Владимировна являлась председателем судебного состава по административным делам. До Орла она много лет проработала в Мценске. Из биографической справки следует, что на работу Майорова устроилась в сентябре 1993 года, это была должность юрисконсульта в одной из местных организаций.

«Затем трудилась в управлении сельского хозяйства и в администрации Мценского района на различных должностях по юридической специальности, — пояснили в облсуде. — В марте 2004 года была назначена на должность мирового судьи судебного участка № 2 города Мценска, в декабре 2006 года – судьей Мценского районного суда, в январе 2012 года – судьей Орловского областного суда».

Добавим, что рабочий стаж Майоровой по юридической профессии превышает 27 лет, стаж работы в должности судьи – более 17 лет. Она имеет второй квалификационный класс. Представление нового заместителя председателя Орловского облсуда уже прошло в торжественной обстановке.

ИА «Орелград»