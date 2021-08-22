Орловца осудили за то, что он пытался застукать жену с другим

Ревнивый мужчина перестарался, когда хотел уличить жену в измене.

Вступил в законную силу обвинительный приговор, вынесенный мировым судьей судебного участка Должанского района Орловской области. Местного 51-летнего жителя обвинили в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.139 Уголовного кодекса Российской Федерации. Следствие и суд посчитали, что он незаконно проник в чужое жилище. Поясним, что чужим жилищем оказалась квартира бывшей супруги подсудимого, с которой он не так давно развелся.

Несмотря на официальный разрыв отношений, мужчина, видимо, продолжает испытывать нежные чувства к своей бывшей супруге. Иначе его действия объяснить невозможно. Было установлено, что в ноябре 2020 года около 17 часов вечера он, будучи в состоянии алкогольного опьянения, подошел к окнам квартиры, принадлежащей его жене.

Квартира находится на первом этаже многоквартирного дома. Как следует из материалов дела, подсудимый заподозрил, что его бывшая жена находится в квартире с другим мужчиной. Он решил застукать ее с поличным. У подъезда подсудимый обнаружил оставленный кем-то стул. Он поставил его под окном кухни, встал на него и сильным ударом руки выбил форточку.

Через образовавшийся проем ревнивец влез в ставшую ему чужой кухню и «находился там определенное время». В приговоре умалчивается о том, застукал он экс-супругу с другим мужчиной или нет. Даже если и так, это не освободило бы его от уголовной ответственности, ведь право на неприкосновенность жилища гарантировано всем гражданам России Конституцией. В суде ревнивец раскаялся и признал вину. За содеянное он был наказан 200 часами обязательных работ.

ИА «Орелград»