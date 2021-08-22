Виновника ДТП под Орлом, в котором пострадал малыш, наказали

Установлено, что виновник аварии ехал пьяным за рулем.

Хотынецкий районный суд Орловской области рассмотрел уголовное дело в отношении очередного «пьяного» водителя. По его вине произошло дорожно-транспортное происшествие. В этой аварии серьезно пострадал маленький ребенок. Впрочем, водитель свою вину признал лишь частично. По его мнению, виновником аварии был вовсе не он. Однако суд именно его признал виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.264 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Как пояснили в пресс-службе Хотынецкого райсуда, установлено, что подсудимый управлял своим автомобилем, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Экспертиза заключила, что машина была технически исправной. Однако опьянение привело к тому, что водитель не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с двигавшимся по ней автомобилем.

В результате дорожно-транспортного происшествия малолетний пассажир встречной легковушки получил серьезные повреждения, повлекшие, по оценке медиков, тяжкий вред его здоровью. Подсудимый выступил в судебном заседании и завил, что виновен он только в том, что сел за руль пьяным. Вину в совершенном ДТП не признал, но доказательств против него было собрано достаточно.

Учитывая содеянное, мотив и способ совершения подсудимым «неосторожного преступного деяния», а также данные о его личности и отсутствие смягчающих и отягчающих вину обстоятельств, суд вынес такой приговор: 3 года и 6 месяцев лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на 3 года. Отбывать срок «пьяный» водитель будет в колонии-поселении. Кроме того, суд обязал его выплатить в пользу пострадавшего ребенка компенсацию морального ущерба в размере 100 тысяч рублей. Осужденный имеет право обжаловать вердикт в вышестоящей инстанции.

ИА «Орелград»