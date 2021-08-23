В Орле прошёл фермерский фестиваль

23.8.2021 | 12:46 Новости, Общество

В нём поучаствовали фермеры из 9 регионов России

В Орле 21 и 22 августа прошёл фермерский фестиваль «СВОЁ», сообщили в пресс-службе областного совета. Фермеры из 9 регионов России представили горожанам натуральную продукцию.

На фестивале орловцы смогли приобрести различные сорта сыра, овощи, фрукты, мёд, колбасы и выпечку. Состоялась и развлекательная программа — на открытии мероприятия выступили творческие коллективы и музыкальные группы Орла.

Цель фестиваля — поддержать небольшие сельскохозяйственные предприятия, рассказали в облсовете. Председатель регионального парламента Леонид Музалевский выразил надежду, что «СВОЁ» будет проходить в Орле регулярно.

Впечатлениями от праздника орловцы поделились в соцсетях. Судя по комментариям, многим понравилась музыка, другие удивились, что в Орловской области делают хорошие сыры. Но довольными остались не все. По словам горожан, представленная на ярмарке продукция оказалась дорогой.

ИА «Орелград»

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