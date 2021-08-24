Здоровье жителей Орловской области проверят выборочно

Регион станет участником национального статистического наблюдения.

Как сообщает Орелстат, выборочное наблюдение состояния здоровья населения пройдет в ряде регионов с 3 сентября по 30 сентября 2021 года. Его организатором выступает Федеральная служба государственной статистики. Обследование проводится во исполнение постановления правительства РФ. Одной из задач является мониторинг экономических потерь от смертности, заболеваемости и инвалидизации населения.

В целом по России наблюдением будет охвачено 60 тысяч домохозяйств, адреса которых отобраны случайным образом. В Орловской области интервьюеры посетят 405 домохозяйств, 243 из которых расположены в городах, а остальные – в сельской местности. Так, интервьюеры пройдут по домам трех районов Орла, Ливен, Мценска, Знаменки, Колпны и Кром. Также они посетят 162 дома в селе Короськово Кромского района, деревне Покровка Вторая Ливенского района, поселке Санаторий «Войново» Мценского района, деревни Паньково Орловского района, селе Дросково Покровского района и поселке Ясная Поляна Урицкого района.

«По результатам обследования планируется получить информацию, характеризующую приверженность населения здоровому образу жизни, состояние здоровья, пищевые привычки, физическую активность, — говорят в Орелстате. — Выборочное наблюдение проводится на основе личного опроса членов домашних хозяйств (респондентов) по месту их проживания в составе отобранного для наблюдения домохозяйства специально обученными представителями Орелстата (интервьюерами). Перед проведением опроса они обязаны предъявить служебное удостоверение Федеральной службы государственной статистики, а также проинформировать о целях и задачах наблюдения».

ИА «Орелград».