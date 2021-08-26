В Орле «Крытый рынок» оказался на грани банкротства

26.8.2021 | 17:51 Новости, Экономика

Налоговики хотят признать его банкротом из-за долга в 315 000 рублей

Федеральная налоговая служба (ФНС) подала иск о признании орловского «Крытого рынка» банкротом. Такую информацию разместил на своём сайте Арбитражный суд Орловской области.

Причина иска — задолженность компании в размере 315 000 рублей. Предварительное заседание по делу назначили на 10 октября 2021 года.
Уточним, ООО «Крытый рынок» полностью принадлежит орловскому

департаменту государственного имущества и земельных отношений. При этом региональное правительство давно пытается продать компанию из-за её убыточности — ещё в 2015 году акции предприятия выставили на торги за 102,9 млн рублей.

ИА «Орелград»

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