Под Орлом первоклашки попытались вымолить себе оценки

В Орловской области детей перед отправкой в школу отвели в церковь.

Удивительная акция прошла в Шаблыкинском районе Орловской области. По сути, она была приурочена к началу нового учебного года. детали со ссылкой на заметку районной газеты передал информационно-аналитический отдел Орловской митрополии РПЦ. Название заметки говорит само за себя: «В школу — с молитвой: более 50 шаблыкинских первоклассников помолились о хорошей учебе».

На сайте Орловской митрополии РПЦ сообщается, что участие в этой акции приняли 55 местных первоклассников, которых в церковь свезли со всего района. Молебен был проведен в храме Покрова Пресвятой Богородицы в поселке Шаблыкино. Богослужение совершил настоятель храма протоиерей Василий Вовчок. Участниками, естественно, стали и родители начинающих школьников.

«Священник поздравил будущих школьников с первым в их жизни учебным годом, призвав ребят с усердием и Божией помощью осваивать новые знания, — говорится в сообщении Орловской митрополии РПЦ. — Пастырь пожелал первоклассникам научиться дарить тепло и радость друг другу, а также сохранить свои мечты. Отец Василий окропил ребят святой водой, познакомил с храмом и его святынями. Кстати, некоторые из пришедших на молебен являются постоянными прихожанами Покровской церкви».

В митрополии добавили, что речь идет об уже сложившейся традиции, в рамках которой в православных храмах по всей стране перед началом учебного года служится особый молебен об учащихся. Причем в канун 1 сентября священники молятся не только об учениках, но и об учителях. Сообщается также, что на самом деле эта традиция существует столетиями. До революции, например, было принято совершать молебен перед началом изучения Закона Божьего или Божественных писаний.

ИА «Орелград», фото: Николай Богданов-Бельский: «В церкви»