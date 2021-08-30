В следующем году в Орле отремонтируют дороги в «Зареченском»

Всего в 2022 году власти обещают починить 7 улиц

Мэр Орла Юрий Парахин заявил, что в 2022 году в городе отремонтируют семь улиц, в том числе три в микрорайоне «Зареченский». Об этом сообщили в пресс-службе областной администрации.

В порядок приведут улицы Алроса и Зеленина, Бульвар Молодёжи, а также улицы Космонавтов, Максима Горького, Ломоносова и Бурова. На всё это собираются потратить 348 млн рублей.

Кроме того, до конца 2021 года в Орле должны отремонтировать 10 улиц. Одна из них (ул. Паровозная) уже прошла приёмку, по пяти другим объектам (Болховское шоссе, переулки Маслозаводской, Ипподромный, Южный и улица Генерала Родина) подрядчики устраняют недоработки.

До конца текущего года дорожники должны закончить ремонт Московского шоссе, а также улиц Октябрьской, Герцена и Авиационной.

ИА «Орелград»