Малоимущих орловских школьников пообещали обеспечить бесплатными обедами

Программа будет работать в Орле, Мценске, Ливнах и в Орловском районе

В учебном году 2021-2022 орловские школьники 5-11 классов из категории социально незащищённого населения будут получать бесплатное питание. Об этом сообщила глава департамента образования Орловской области Татьяна Крымова.

К таким ученикам относятся дети-инвалиды, дети из семей в трудной жизненной ситуации и те, кто потерял кормильца. Такая программа будет работать в Орле, Мценске и Ливнах, а также на территории Орловского района.

Крымова также сообщила, что все ученики начальных классов будут получать бесплатные завтраки (если учатся в первую смену) и обеды (при учёбе во вторую смену). Всего на питание школьников в 2021 году выделят 323,7 млн рублей. Кроме того, Крымова ожидает дополнительных муниципальных денег.

ИА «Орелград»