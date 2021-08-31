Орловский суд отказал селянам в праве на мост

Суд счел, что раз в деревне нет дорог, то и моста быть не должно.

Довольно неожиданным для многих стало решение по гражданскому делу, которое вынес Хотынецкий районный суд Орловской области. По крайней мере, логика этого решения требует глубокого осмысления. Поясним, что иск подал Хотынецкий межрайонный прокурор, который выступил в защиту прав жителей одной из деревень Студеновского сельского поселения. Истец просил обязать местную администрацию построить для селян пешеходный мост через реку.

В основу иска легли материалы проверки. Ранее в прокуратуру за помощью обратилась пожилая жительница этой деревни. Она заявила об отсутствии безопасного перехода через реку. Чтобы добраться до работы, магазина или автобусной остановки, откуда уходит автобус до райцентра, приходится буквально рисковать своим здоровьем и жизнь. Реку люди переходят по прогнившему мосту, который вот-вот рухнет. Этим мостом пользуются, в том числе, пенсионеры.

Альтернативный путь имеется, но его протяженность составляет 4,8 километра. Что касается райцентра, то до него и вовсе пешком пенсионеру не дойти – протяженность этой дороги составляет 14 километров. Словом, строительство простенького пешеходного моста значительно облегчит жизнь старикам. Об этом заявил в иске прокурор, отметив аварийное состояние существующего моста, а также то, что это ненадежное сооружение представляет угрозу для жителей и препятствует их доступу к услугам связи, торговли, транспорта и прочее.

Однако суд в удовлетворении иска отказал. Он сослался на нормы Федерального закона «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации». Один из пунктов гласит, что мосты относятся к искусственным дорожным сооружениям, то есть являются неотъемлемой технологической частью автомобильной дороги. Опираясь на эту логику, суд пришел к выводу, что поскольку в районе деревни официально нет автомобильных дорог общего пользования, пересекающих реку, то и моста быть не должно. Хотя в иске говорилось о пешеходном мосте.

Суд также решил, что аварийный деревянный мост через реку был построен жителями деревни самовольно. В муниципальной и федеральной собственности он не значится. На этом основании в удовлетворении исковых требований было отказано. Впрочем, слабая надежда на то, что им помогут, у сельских пенсионеров еще остается. Решение райсуда пока еще не вступило в силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке в судебную коллегию по гражданским делам Орловского областного суда.

ИА «Орелград»