Орловский омбудсмен поднял в облсуде тему УДО

В Орле состоялась встреча правозащитников с руководством облсуда.

Краткий отчет о прошедшей встрече опубликовала пресс-служба Орловского областного суда. Сообщается, что руководство суда побеседовало сразу с двумя правозащитниками — уполномоченным по правам человека в Орловской области Александром Лабейкиным и уполномоченным по правам ребенка Константином Домогатским. Встреча состоялась по инициативе Лабейкина. Одним из главных вопросов, поднятых в ходе разговора, стал вопрос УДО.

«Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания – это мощный стимул к исправлению, поэтому для осужденного важно понимать критерии, по которым в одном случае суд удовлетворяет ходатайство об УДО, а в другом отказывает», — так обозначил проблему Александр Лабейкин.

«Председатель Орловского областного суда Елена Суворова в ответ отметила, что третья часть таких ходатайств удовлетворяется судом, — пояснили в пресс-службе Орловского облсуда. — Кроме того, Орловским областным судом будет проведено обобщение практики рассмотрения судами области дел, связанных с условно-досрочным освобождением, которое впоследствии возможно будет обсудить со всеми заинтересованными ведомствами, в том числе и с участием уполномоченного по правам человека в Орловской области».

Кстати, в своем последнем на данный момент ежегодном докладе Александр Лабейкин отметил, что в 2020 году в Орловской области условно-досрочно были освобождены 94 осужденных. Показатель по сравнению с предыдущим годом сократился, так как в период наиболее строгих ограничений из-за роста пандемии нового коронавируса осужденные по УДО не освобождались. В то же время достаточно высоким оказалось количество послаблений в период пандемии: 164 осужденных были переведены на облегченные условия отбывания наказания.

Омбудсмен привел такой пример: к нему обратилась коллега из Воронежской области, попросившая помочь в условно-досрочном освобождении заключенного одной из орловских колоний. Параллельно с такой же просьбой к председателю районного суда обратилась родственница этого заключенного. Оказалось, что его мать перенесла два инсульта и находилась в крайне тяжелом состоянии. Кроме сына – осужденного, у нее никого нет.

Как следует из доклада, уполномоченный предметно консультировался с председателем районного суда, начальником исправительного учреждения и главой УФСИН. Одновременно был подготовлен и направлен в различные государственные органы полный пакет документов на осужденного. Итогом работы стало судебное решение об условно-досрочном освобождении этого человека, после чего он отправился домой к матери.

ИА «Орелград»