Орловских депутатов подвергли критике прямо на школьной линейке

1.9.2021 | 14:41 Новости, Политика

Директор гимназии № 19 Александр Быковский обвинил депутатов в бездействии.

В одном из орловских телеграмм-каналов появилось видео со школьной линейки, посвященной началу учебного года. На ней директор 19-й гимназии Александр Быковский обвинил депутатов в том, что они 10 лет ничего не делали для образовательного учреждения.

«А если сказать по правде, наши депутаты за 10 последних лет ничего не сделали для 19-й гимназии. Никогда не зашли ни с одной проблемой и не спросили, чем мы школе можем помочь», заявил директор школы.

Отметим, что гимназия № 19 находится в Советском районе Орла на избирательном округе депутата Игоря Рыбакова. К слову, депутат присутствовал на линейке и стоял рядом с Быковским. Игорь Рыбаков с ходу вступил в перепалку с директором, но, судя по крикам на заднем плане, жильцы были на стороне директора школы.

 

ИА «Орелград»

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