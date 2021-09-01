Орловскую психбольницу попросили доплатить за ремонт дверей

1.9.2021 | 9:30 Закон и порядок, Медицина, Новости

Подрядчику пришлось обращаться в суд за деньгами по исполненному контракту.

hp photosmart 720

Арбитражный суд Орловской области рассмотрел дело по исковому заявлению ООО «СК Центр» к Орловской областной психиатрической больнице о взыскании задолженности по оплате выполненных работ в размере около 140 тысяч рублей. В обоснование заявленных требований истец заявил, что оплата за подрядные работы ему была произведена не в полном объеме. Больница, в свою очередь, исковые требования не признала.

Предметом спора стало исполнение и оплата договора, который стороны заключили между собой в сентябре 2020 года. Подрядчик получил контракт на капитальный ремонт – в лечебных корпусах психбольницы требовалось заменить дверные и оконные блоки. Цена контракта была указана в размере 2,796 миллиона рублей. Она была твердой на весь срок исполнения контракта. Средства на ремонт поступили из областного бюджета.

Фирма свои обязательства выполнила в установленный срок. Стороны подписали акты и справки, в которых была указана стоимость работ в сумме  2,656 миллиона рублей. Эту сумму психбольница и заплатила подрядчику. А истец в суде просил взыскать с нее неожиданно образовавшуюся  разницу. Каждая сторона представила в суде свои документы и расчеты. Истец, например, утверждал, что акты о приемке выполненных работ и справка об их стоимости и затратах были подготовлены некорректно. Ошибки были допущены при еще при разработке приложения к договору. Изучив документы и выслушав мнения сторон, арбитраж иск удовлетворил. Психбольницу обязали доплатить подрядчику недостающую сумму.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2021 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования