Прибыль орловского бизнеса перевалила за 20 миллиардов рублей

Обнародованы данные о финансовых результатах деятельности организаций региона.

Оперативные данные обнародовал Орелстат, специалисты которого подсчитали сальдированные результаты финансовой деятельности организаций Орловской области в январе-июне 2021 года. Сообщается, что совокупный результат дал положительное сальдо (прибыль минус убыток). Общая прибыль предприятий региона составила 20,332 миллиарда рублей, что, кстати, сопоставимо с общим годовым объемом собственных доходов бюджета региона.

Аналитики подсчитали, что в целом за отчетный период времени 203 орловских предприятия сообща получили прибыль в размере 21,091 миллиарда рублей. В то же время 74 предприятия сработали с убытком в общей сумме 759,2 миллиона рублей. Разница между этими показателями и составила общее положительное сальдо. Отметим, что по сравнению с аналогичным периодом 2020 года показатель вырос в 2,5 раза. По итогам января-июня прошлого года сальдо тоже было положительным, но тогда оно составляло 8,183 миллиарда рублей.

Если оценивать ситуацию в разрезе отраслей, то наиболее рентабельными в этом году являются организации, занятые в сельском и лесном хозяйстве, охоте, рыболовстве и рыбоводстве. Совокупная прибыль этих предприятий составила 9,849 миллиарда рублей. На втором месте по прибыльности находятся обрабатывающие производства с показателем 6,785 миллиарда рублей. Третье место – у оптовой и розничной торговли, прибыль которой составила 3,036 миллиарда.

Убыточными оказались три отрасли. Антилидером здесь являются организации, работающие в сфере операций с недвижимостью Отрицательное сальдо в этом сегменте составило 37,3 миллиона рублей, то есть на такую величину совокупный убыток превысил совокупную прибыль. Административная деятельность и оказание сопутствующих услуг показали отрицательное сальдо в размере 20,9 миллиона рублей, сфера транспортировки и хранения сработала с общим минусом в 13,9 миллиона. Приведенная статистика не учитывает малый бизнес, кредитные организации, государственные и муниципальные учреждения, а также некредитные финансовые организации.

ИА «Орелград»