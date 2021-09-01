В Орловской области установлен памятник Николаю Чудотворцу

Проект выполнен за счет благотворителей.

В Болхове установлен памятник православному святому – Николаю Чудотворцу, сообщают «Болховские куранты».

Установка произошла с благословения митрополита Орловского и Болховского Тихона и старца Илия.

Памятник расположен рядом со Спасо-Преображенским собором. Место выбрано не случайно: историческое название центральной площади города – Никольская, и в городе было три церкви, освященные во имя Святителя Николая — Николы Пахотного, Николы Торгового и Николы Гончарного.

ИА «Орелград»