В Орловской области установлен памятник Николаю Чудотворцу

1.9.2021 | 12:52 Культура, Новости

Проект выполнен за счет благотворителей.

В Болхове установлен памятник православному святому – Николаю Чудотворцу, сообщают «Болховские куранты».

Установка произошла с благословения митрополита Орловского и Болховского Тихона и старца Илия.

Памятник расположен рядом со Спасо-Преображенским собором. Место выбрано не случайно: историческое название центральной площади города – Никольская, и в городе было три церкви, освященные во имя Святителя Николая — Николы Пахотного, Николы Торгового и Николы Гончарного.

ИА «Орелград»

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