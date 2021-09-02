Клычков выяснил причину химического запаха над Орлом

2.9.2021 | 9:00 Новости, Общество

В минувшие выходные орловцы задыхались из-за растворителя

Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что нашёл причину химического запаха, которые беспокоил жителей Орла в минувшие выходные. Об этом он рассказал в социальных сетях. По словам Клычкова, причиной стал растворитель, который использует на производстве завод «Орёлмасло».

31 августа глава региона приехал на предприятие, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию. Руководство завода уверило губернатора, что использовать вонючий растворитель больше не будут. Кроме того, на предприятии установят новую систему очистки воздуха. Её планируют запустить через 35-40 дней.

Напомним, 28-29 августа жители Орла жаловались на удушающий химический запах в городе. По словам горожан, он ощущался в Заводском и Советском районах.

ИА «Орелград»

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