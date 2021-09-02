На орловских коммунальщиков пожаловались из Челябинска

Региональное управление ФАС приняло жалобу к рассмотрению.

Управление ФАС России по Орловской области направило в адрес МУП «Мценск-Тепло» уведомление о поступлении жалобы на действия этого муниципального предприятия и приостановлении торгов до ее рассмотрения по существу. Примечательно, что жалоба буквально прилетела из Челябинска. Ее подала одна из челябинских организаций, которая нашла недостатки в процедуре проведения торгов на орловской земле.

Из материалов следует, что МУП «Мценск-Тепло» выступило заказчиком при организации аукциона на закупку запорной арматуры. При рассмотрении поступивших заявок комиссия заказчика отклонила заявку, поданную челябинской компанией. Как следует из жалобы, основанием для отказа стало то, что компания подала якобы не все требуемые документы. В частности указывалось, что не было представлено согласие участника аукциона на поставку товара на условиях, предусмотренных конкурсной документацией.

Однако, как считает челябинская фирма, отказ был необоснованным и незаконным, поскольку формы указанного согласия она не нашла ни в аукционной документации, ни при использовании программно-аппаратных средств торговой площадки. Кроме того, фирма считает, что на самом деле она такое согласие дала «путем описания товара, предлагаемого к поставке». Орловское УФАС изучит доводы обеих сторон и примет решение. В частности, антимонопольный орган проверит, не нарушили ли орловские коммунальщики при проведении закупки требования Федерального закона «О защите конкуренции».

ИА «Орелград»