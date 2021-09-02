В Орле объявили направления тем итогового сочинения

Вечную тему преступления и наказания озвучат в орловских школах.

Орловский региональный центр оценки качества образования обнародовал направления тем итогового сочинения на 2021-2022 учебный год. Напомним, сочинение официально экзаменом не является. Однако от его выполнения напрямую зависит дальнейшая судьба выпускника. Зачет по сочинению станет допуском к государственной итоговой аттестации. В случае незачета провалившимся одиннадцатиклассникам будет дан второй шанс. Само сочинение выпускникам предстоит написать 1 декабря 2021 года.

Конкретные темы им традиционно озвучат за 15 минут до начала испытания. Но чтобы одиннадцатиклассникам было удобнее готовиться, сейчас озвучены основные направления этих тем. Всего их пять:

— «Человек путешествующий: дорога в жизни человека» (дорога реальная, воображаемая, книжная);

— «Цивилизация и технологии – спасение, вызов или трагедия?» (достижения и риски цивилизации, надежды и страхи, с ней связанные);

— «Преступление и Наказание – вечная тема» (преступление и наказание как явление социальное и нравственное, совесть и стыд, ответственность, раскаяние);

— «Книга (музыка, спектакль, фильм) – про меня» (высказывание о тексте, который представляется личностно важным для одиннадцатиклассника);

— «Кому на Руси жить хорошо? – вопрос гражданина» (социальные пороки и общественная справедливость, поиск путей помощи тем, кому трудно, путей совершенствования общества и государства).

В Орловском центре оценки качества образования пояснили, что основные направления тем итогового сочинения связаны с празднованием 200-летия со дня рождения Николая Некрасова и Федора Достоевского и их произведениями.

ИА «Орелград»